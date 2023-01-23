『超美品 コーチ COACH トートバッグ シグネチャー 30-24070409【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 42分に出品され03月24日 12時 42分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・送料無料 超美品 コーチ COACH トートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 鞄 肩掛け F2396-5696 シグネチャー柄 ラグジュアリー シグネチャー PVC レザー オープン シティー トート 茶 ブラウン系 レディース

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【ランク】

S



ランク表

【S】未使用・数回使用程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【D】ジャンク品

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【状態】

表面

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

角部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

持ち手部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

金具部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

内側

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

ストラップ

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【 】

その他・備考

【 】

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【表記サイズ】

-



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【実寸サイズ】

縦29cm

横44cm

マチ15cm

持ち手55cm

ストラップcm

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【素材】

PVCｘレザー



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【詳細】

外ポケット×0

内ポケット×1



※付属品は基本的には写真に写っている物のみとなります。

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Favori管理番号・30-24070409-9626

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ご購入いただく前に一度プロフィールをご覧いただけましたらと思います。



当方、古物許可証の保有者になります。



こちらのお品は「香川県古物卸売市場」のブランドオークションにて購入したものになりますので安心して ご検討お願いいたします。



※鑑定士による真贋鑑定を受けたものになりますが、万が一 真贋が疑わしいものがありましたら返品受け付けますのでご連絡いただけましたらと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

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COACH

トートバッグ

シグネチャー

30-24070409