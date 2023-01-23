『美品 CASTELBAJACバッグ 2way【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 16時 41分に出品され04月15日 16時 41分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※即購入オッケイです。



初めまして。

ご覧いただきありがとうございます。



カステルバジャックの2wayバッグになります。

ショルダー、ハンドどちらもできます。



数回しか使用しておらず、すれなどもなくキレイな状態です。



サイズ/本体：約W27×H16×D10cm ショルダーベルト：約85~155cm

重さ/約590g

素材/牛革

生産国/中国

収納/(外側)ファスナーポケット×1、マグネットホック式ポケット×1 (内側)ファスナーポケット×1、オープンポケット×1

ご購入よろしくお願いします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カステルバジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 CASTELBAJACバッグ 2way