『【CITIZEN】Kii Exclusive HIROB別注【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 38分に出品され03月13日 09時 38分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CITIZEN × HIROB Exclusive

EG2042-50B

HIROBとシチズンKii（キー）

別注モデルYellow



定価：¥27,500 税込

2021年9月購入

ベイクルーズ オンラインショップにて



●購入後、HIROB店舗にてサイズ調整してもらっています。外した物は、とってありますので、長くする事も可能です。現在も使用に問題なし



華奢でアクセサリー感覚で使えます。

丁寧に扱い、特別な目立つキズはありませんが、使用品に見られる、凝視しての使用する分には分からない、細かなキズはあるかと思います。



エコドライブ機能がとても良いです



【エコドライブ機能について】

シチズンが独自に開発した光を電気エネルギーに変換し、時計を駆動させる技術です。定期的な電池交換不要のエコドライブ搭載のモデルは、時計として初めてエコマーク商品に認定されました。充電不足にならないよう暗所でのご保管はお避けください。



・カラー：イエローゴールド

・ケース素材：ステンレス/GF

・ブレスレット素材：ステンレス/GF

・ガラス素材：クリスタルガラス

・駆動方式：エコドライブ/ソーラー電池

・フル充電時：約8か月駆動

・平均月差：±15秒

・防水性：生活強化防水/５気圧



ゆうパックにて発送

金〜日(以外、祝日含む)の購入は、月曜以降の発送になる場合があります。

早くて、2日〜からの発送が多いです



※梱包するので、時差が出る場合があるあるかもしれませんが、到着後、調整して下さい。



IENA

plage

Deuxieme Classe

HIROB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【CITIZEN】Kii

Exclusive



HIROB別注