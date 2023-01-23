『ルイヴィトン ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 17時 05分に出品され05月02日 17時 05分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルイヴィトン ダミエ ホワイトのショルダーバッグになります。



汚れが割としっかりあります。

写真をよく見ていただきますよう

お願いいたします。



縦25cm

横27cm

となっております。

素人の採寸になります。ご了承くださいませ。



値下げ交渉可能になりますので

お気軽に質問お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ショルダーバッグ