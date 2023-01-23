『Supreme newera Sロゴ ビーニー ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 16分に出品され03月18日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

このビーニーは、ストリートファッションの象徴であるSupremeのアイテムです。シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴で、どんなスタイルにも合わせやすいです。



【デザイン】

黒色の生地に刺繍されたSマークが印象的で、カジュアルなコーディネートに最適です。折り返し部分にはSupremeのロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【素材と快適さ】

高品質な素材を使用しており、暖かさと快適さを提供します。寒い季節にぴったりのアイテムです。



- 色: 黒

- ブランド: Supreme

- デザイン: 刺繍のSマーク

- ブランド: Supreme

- タグ: Supreme



数回使用しましたが使用感はありません。

返品不可





ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Supreme

newera

Sロゴ ビーニー ブラック