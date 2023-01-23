『COMOLI 23AW縮絨ウールミリタリージャケット 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 43分に出品され03月28日 09時 43分に終了予定です。即決価格は23,010円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コモリ23awの縮絨ウールミリタリージャケットになります。



ギャルソンのような縮絨ウール素材で、とても肌触りがよく、シルエットも最高です。

防寒性も申し分なく冬のメインアウターとして運用できます！

デザイナーの小森さんは全てのZIPを開けて歪みを見せるのがお勧めとのことです。



3回ほど着用の美品です。



Y03-01010

定価 ：¥90,200（税込）

カラー：ネイビー

サイズ：サイズ3

着丈：約77ｃｍ

肩幅：約49ｃｍ

袖丈：約61ｃｍ

身幅：約57ｃｍ

裾幅：約62ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI

23AW縮絨ウールミリタリージャケット

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