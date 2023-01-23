『【90s】old ADIDASDESCENTE製 ヌプシ型 ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 48分に出品され04月03日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品__6dM



肩幅 56cm

袖丈 61cm

身幅 64cm

着丈 69.5cm (※素人採寸)





この1990年代の「ADIDAS」のダウンジャケットは、DESCENTE（デサント）製で、ノースフェイスを彷彿とさせるボリューミーなヌプシ型（ヌプシデザイン）が特徴の一着です。



ダウンジャケットはDESCENTE製ということで、高品質な素材・縫製でダウン75%の詰め物は軽量かつ保温性に優れ、寒い季節でも快適に着用できます。ADIDASのトレフォイルフロントロゴも控えめでデイリーユースしやすいかと思います。



y2kトレンドに合わせたスタイリングでも活躍、極太なバギーパンツとの相性も良くゴープコア・テック系お好きな方にもオススメ



この手のADIDASジャケットも昨今高騰気味

特にデサント製でトレフォイルロゴということもあり、お好きな方にはハマるかと思います

一軍アイテムです。



ダークネイビーとブラックの中間のようなニュアンスカラーです

完全なブラックともいいづらいのでご注意ください





状態:腕部分にひっかきによる生地の引きつりあり、肩部分に若干のピンホールあり、



古着好きの方でしたら、まだまだご利用いただけるかと思います。



古着、ヴィンテージにご理解のない方はご遠慮くださいませ



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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サイズ...XL(LL)

素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【90s】old

ADIDASDESCENTE製

ヌプシ型

ダウンジャケット