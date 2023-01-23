『エムズグレイシー 2023年 シャンブレー 花柄 ドレス 薔薇 ワンピース 42【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 01分に出品され03月23日 14時 01分に終了予定です。即決価格は14,118円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MS GRACY エムズグレイシー

2023年❀

シャンブレージャガードローズワンピース



品のある光沢が美しいシャンブレージャカード素材のワンピースです。

ハリ感のある生地なので着用するだけでスカートが広がり、とても素敵なシルエットです。

少し抑えめなピンクの薔薇柄が女性らしいデザインです。

サイズは希少な42になります。





一度短時間着用のみ。

目立つダメージや汚れは見受けられず、

全体的にとても状態の良いお品物です。





■ 定価 47,300円

■ 付属品 なし

■ 素材 ポリエステル

■ サイズ 42 (XL相当)

肩幅 37.5cm

袖丈 46cm

身幅 49cm

ウエスト 42cm

着丈 94.5cm

平置き実寸。素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。







＊ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いします。



＊気になる点は記載致しますが、人により感じ方は違いますので、気になることがありましたらお気軽にご質問くださいませ。



素人検品のため神経質は方はご購入をお控えいただき、見落としがある可能性も含めたお値段という事をご了承の上ご購入くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ エムズグレイシー

2023年

シャンブレー

花柄

ドレス

薔薇

ワンピース

42