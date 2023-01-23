『★★★★★3日間限定価格★75周年記念限定品★YONEX新品トーナメントバッグ★【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 39分に出品され03月10日 04時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※画像は、見本であり、購入は日本国内で購入した正規品になります。



★★75周年記念限定品★★



YONEXトーナメントバッグ



新品未開封



★在庫超希少★ほかでは在庫ないかと思います。



ラケット収納 テニス2本用(バドミントン4本)目安



サイズ 75×18×29cm



カラー ホワイト



(ネイビーも在庫ございます！)



ご購入ご希望でしたら、専用出品いたします！



#YONEX

#ヨネックス

#テニス

#バドミントン

#限定品

#カタログ非掲載

#アストロクス100ZZ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨネックス