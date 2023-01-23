『Acne Studios 23AW ロゴジッパージャケット ブラック M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 12分に出品され04月01日 03時 12分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早い者勝ち、即購入大歓迎です！

検品のため、1度開封してから丁寧に梱包させていただいております。

S ~ L在庫あり！



サイズ：M

着丈約71cm 肩幅約64cm 身幅約72cm

実寸を平置きにて計測しております。

商品のお作りによっては誤差が発生する場合がございますので予めご了承ください。



北海道、離島への配送は別途お送料1500円かかりますので、購入前にご連絡くださいませ。



並行輸入品を扱うセレクトショップで購入しました。

家族が趣味で保管していた商品ですので、細かい点を気にされる方はご購入をご遠慮ください。

クリーニング製品は出荷前に一つ一つ検品を行っておりますのでご安心ください。

並行輸入品は国内正規品と検品基準が異なります。 完璧な商品をご希望の場合は、国内正規販売店でのご購入をお勧めいたします。

ご訪問ありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Acne

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