『【激レア❣️】90s オールドディズニー グランピー おこりんぼ 刺繍 トレーナー【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 21時 06分に出品され04月10日 21時 06分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◇アイテム◇

[オールドディズニー・ビンテージディズニー]

⭐︎90s おこりんぼ刺繍スウェット 赤タグ⭐︎

白雪姫 SnowWhite グランピー Grumpy



△▼古着 used ヴィンテージ 商品▼△

メンズ レディース ユニセックス





◇おすすめポイント◇

・90年代に作られたディズニー公式アイテム

・7人の小人の中でも特に人気のおこりんぼ！

・オーバーサイズなので中にシャツやTシャツを着てレイヤードしても可愛い˚✧₊

・印象的な刺繍・カラーが唯一無二！

希少アイテムで人と被らないコーデができます！





◇状態◇

・襟元に小さな色あせ、刺繍部分に少し剥がれあり。

その他は汚れ、傷、毛玉なしの美品です˚✧₊

近くでしっかり見たら分かる程度なので

気にならない方にとってはお買い得商品です！



◇カラー◇

・紫 パープル



◇素材◇

・コットン



◇サイズ◇

・XL (LL)



◇実寸サイズ 平置き（cm）◇

着丈▶︎68

肩幅▶︎62

身幅▶︎62

袖丈▶︎54

裾幅▶︎53

袖口▶︎9

( 素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください )



◇発送について◇

基本的に24時間以内に発送致します。

防水対策の上、簡易包装での発送となります。





※質問等ありましたらお気軽にコメントください。





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※08877111※ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア❣️】90s

オールドディズニー

グランピー

おこりんぼ

刺繍

トレーナー