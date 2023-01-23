『希少✨パープル プラダ ハンドバッグ トートバッグ カナパ キャンバス 三角ロゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 01分に出品され03月07日 18時 01分に終了予定です。即決価格は14,996円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



PRADA プラダ



カナパ トートバッグ ハンドバッグ

希少カラー✨ パープル 紫

A4収納可能 大容量



○サイズ

タテ24cm

ヨコ41cm

マチ22cm

ハンドル38cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

スレ多少

その他目立った傷汚れはございません◎



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



○カラー パープル 紫





○素材 キャンバス





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元 大手ヴィンテージショップ



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨パープル

プラダ

ハンドバッグ

トートバッグ

カナパ

キャンバス

三角ロゴ