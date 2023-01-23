『Supreme ミリタリーロングジャケット薄手希少XXL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 06分に出品され03月28日 22時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supremeナイロンミリタリージャケットです。フード付きで、悪天候にも対応可能。ロング丈のデザインで、様々なコーディネートに合わせやすいです。人気があり、あまり出回っておりません。



着るつもりで開封しましたが、当方雪国のため、一度も着ることなく保管しておりました。タグズレありません。

この時期に最適かと思います。



- ブランド: Supreme

- 色: オリーブ

- サイズ: XXL

- ミリタリージャケット シワ加工



ロックな着こなしにも使える一品です。

コンパクト配送となります。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

ミリタリーロングジャケット薄手希少XXL