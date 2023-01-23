『【WTAPS】ARMYジップパーカー XL グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 10時 52分に出品され03月24日 10時 52分に終了予定です。即決価格は15,333円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜商品の説明＞

2000/AW発売のARMYジップパーカーです。

もともとバイオウォッシュのためユーズド感があります。





【サイズ】

サイズタグはＸＬですが小さめです。参考までに実寸写真をご確認ください。





ダブルタップス W)TAPS アーミー ネイバーフッド neighborhood 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【WTAPS】ARMYジップパーカー

XL

グレー