『リリアンカラット トワイルドジュイ スクエアスリーブ ワンピース 花柄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 01時 19分に出品され05月04日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品名◆

LILLIAN CARAT リリアンカラット

トワイルドジュイ スクエアスリーブ

ロング ワンピース ドレス 花柄



◆商品説明◆

＊目立った傷や汚れは見当たりません。



＊まだまだ着て頂ける状態ですが

中古品をご理解頂いた上での

ご検討をお願い致します。



注）撮影環境や使用端末によって、

若干色味の違いが出てしまう

場合がございます。





◆表記サイズ◆

2



◆平置き実寸サイズ◆

（cm）

着丈：128cm

身幅：38cm



注）素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。





◆発送方法◆

＊匿名配送（ヤマト又は日本郵便）

ご購入後の梱包する段階で変更する

事がありますので予めご了承下さい。



＊ご入金確認後当日～翌日の発送を

心掛けています。

（発送が遅れる場合はご連絡致します。）



＊小さく畳み、場合によっては

圧縮し梱包発送致します。

保管ジワ、たたみジワは

ご了承下さい。



＊価格を抑える為リユースの

梱包資材を使用する場合も

ございます。

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NO.4658 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リリアンカラット

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ リリアンカラット トワイルドジュイ スクエアスリーブ ワンピース 花柄