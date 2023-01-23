『【値下げ】REI 80s down jacket ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 46分に出品され03月31日 00時 46分に終了予定です。即決価格は9,110円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド：REI

・サイズ：12 （M相当）

・肩幅：46cm

・身幅：53cm

・着丈：58cm

・袖丈：60cm



状態/若干汚れあり

袖口、首元と汚れ





商品説明

全身写真のダウンのみの販売となります。

（●ついている商品です。）

REI のダウンになります。

レディースですが、メンズでも短丈で着られるので

今っぽいサイズ感で着れます。





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カラー···ブルー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アールイーアイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【値下げ】REI

80s



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ダウンジャケット