『未使用【JOURNAL STANDARD】ダイワ ピア39 ダウンベスト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 15時 49分に出品され03月13日 15時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOURNAL STANDARDで購入した、ダイワ ピア39のダウンベストです。



全く着用して外出していないので、新品状態です。傷、汚れ等ありません。

買っても着なかったため、出品です。



【商品名】

TECH BACK PACKER DOWN VEST

【定価】

41,800円

【メーカー品番】

BW-24022W

【カラー】

FOREST GREEN

【サイズ】M

肩幅44cm

身幅65cm

着丈70cm

重さ710g



※お値段交渉:非対応







＜FABRIC>

・経緯ともに50dのファインデニール糸を使用し、高密度で織っているためハリ感と上品でソフトな風合いを兼ね備えています。

・急な天候変化にも対応できる撥水加工



クラシカルな雰囲気を醸し出すポリエステルリップストップ素材を使用したダウンベストです。

1970年代のクライマーダウンベストを彷彿とさせるような発色の良いカラーを採用しつつもマットな仕上がりにこだわりました。

ブランドの代名詞でもある、サイドに大きく配したボリューミーなマルチポケットがアクセント、タックルボックスやルアーケースなどを持ち運ぶのに便利です。内側にも大小さまざまなポケットを備えております。

着脱可能なフードも完備、収納用のスタッフサック付き。

ブランドのアイコンでもある、アームホール部にハンドウォーマーポケットが配されております。





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#DAIWA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用【JOURNAL

STANDARD】ダイワ



ピア39



ダウンベスト