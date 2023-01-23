『美品⭐︎KristenseN DU NORD クリステンセンドゥノルド シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 08時 32分に出品され04月30日 08時 32分に終了予定です。即決価格は12,636円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KristenseN DU NORD

クリステンセンドゥノルド

プルオーバーシャツです。



kristensen du nordの異素材切替チュニックシャツです。カラーは(くすみグレージュのような色)でうす手布帛ベースで、袖はカットソー地に切り替えられております。フロントボタン半開で着脱でき、両腰にポケット付きです。



サイズ 1

カラー くすみグレージュ

ほとんど着用していない美品です。

ホームクリーニング済みですぐにご着用いただけます。



【ご注意ください】

・お使いの端末や使用環境によって、若干色味が違って見える場合がございます。色味の違いによる返品はお受けできませんので、細かな色味の違いを気にされる方はご購入をお控えください。

・細かく検品してから発送しておりますが、見落としてしまうダメージがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品⭐︎KristenseN

DU

NORD

クリステンセンドゥノルド

シャツ