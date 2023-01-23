『Cording Embroidery Detail Cotton Over【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 30分に出品され03月26日 00時 30分に終了予定です。即決価格は37,858円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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マメクロゴウチ

Mame Kurogouchi

MM24SS-CO064

Cording Embroidery Detail Cotton Over Size Coat - navy

通常価格 107,800 yen (tax in)



タグ付き新品未使用です。





初期伊万里の絵付けからインスピレーションを受けたコード刺繍のディテール使いが印象的なコットンジャケット。

経糸と緯糸はコットンの強撚ガスボイル糸を使用し、綾織で織り上げることで、着用時に生まれる柔らかなドレープ性やシャリ感が特徴的。マニッシュな印象を与えるオーバーサイズのボックスシルエットコートは、クラフト感のあるコード刺繍のスタンドカラーが華奢な首元を演出する。春先から長く使用できるコートはヒップまわりをカバーしながらメリハリのある着こなしを実現する1着。

MATERIAL

本体: コットン 100%

衿: リネン 89% ナイロン 11%

刺繍糸: キュプラ 100%

部分使い: ポリエステル 100%

日本製



SIZE & FIT

2

カラー···ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Cording

Embroidery

Detail

Cotton

Over