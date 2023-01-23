『新品未使用 CHANELミニショルダーハンドバック 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 11時 05分に出品され03月08日 11時 05分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用です。

CHANEL ナノ

31 bag mini

大きさ約縦持ち手ふくめて18cm

横約21cm幅約4cm

カラーブラック

チェーンとCHANELロゴはシルバーゴールドです。

シリアルナンバーありますがこちらは

並行輸入品になりますのでご理解のある方のみのご購入お願い致します。

ノークレノーリターン。

付属品は保存袋

箱などは処分してしまいありません。



カラー···ブラック



素材···本革(カーフスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 CHANELミニショルダーハンドバック 並行輸入品