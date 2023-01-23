『FiiO UTWS5 ワイヤレスイヤホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 16時 00分に出品され04月16日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

FiiOのUTWS5は、音質にこだわった設計で、デモ用ですがLDACも対応クリアな音を提供します。



【快適なフィット感】

独自のデザインにより、耳にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適です。



【便利な充電ケース】

コンパクトな充電ケースが付属しており、持ち運びにも便利です。



- ブランド: FiiO

- モデル: UTWS5

- カラー: ブラック

- 付属品: 充電ケース

- 付属品: ケーブル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし