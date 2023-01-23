『CELINE ラゲージナノ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 37分に出品され03月17日 20時 37分に終了予定です。即決価格は78,980円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローマのデパート(リナシェンテ)で購入した確実正規品です。数回使用したのみで、角スレもなくかなり綺麗な状態だと思います。ストラップは未使用です。



よろしくお願いします！



- ブランド: CELINE、セリーヌ

- 色: 黒、ブラック、シルバー

- 素材: ドラムドカーフスキン

- スタイル: ショルダーバッグ

- 付属品: ストラップ、袋、レシート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

ラゲージナノ

黒