『東方神起 ZONE 豪華版CD.Blu-ray.スマプラ.シリアルなし【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 09時 22分に出品され03月25日 09時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆商品概要



東方神起『ZONE』

初回限定生産盤

【2CD+BD（スマプラ対応）」¥20,000（税抜）＜＜20周年記念初回限定超豪華盤>＞

品番：AVZK-43426～7/B

収録曲数：20曲+Bonus Track （A,B,C）

仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK（40Px3冊）、ミニチュアトラック付き

税込22000円

ジャケ写は”ユノ”です（╹◡╹）♡



特典:スマホスタンド



※スマホスタンドとミニチュアトラックは未開封です



☔︎一度開封していることをご理解ください☔︎



値下げ等一度ご相談ください！！ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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K-POP・アジア タグ 東方神起 ZONE

豪華版CD.Blu-ray.スマプラ.シリアルなし