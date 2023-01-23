『クレイサス ボレン ショルダーバッグ、サコッシュ、2つ折り財布の3点セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 12分に出品され04月01日 05時 12分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クレイサス ボレン ショルダーバッグ、サコッシュ、2つ折り財布の3点セットです。

全てメルカリで購入したものです。

使用頻度が高くないのでもし使って頂ける方がいればと思い、出品致します。

ショルダーバッグは1点小さな汚れがありますが、それ以外はあまり使うことがなかったため綺麗な状態です。

あまりこのデザインは出品されないのでお好きな方いかがでしょうか？

白地に赤のデザインがとても綺麗で、チャームもお花で全体的に可愛らしいデザインです。



バラ売りは不可です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クレイサス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クレイサス ボレン ショルダーバッグ、サコッシュ、2つ折り財布の3点セット