『READY MADE x DENIM TEARS HOODIE パーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 12時 46分に出品され03月27日 12時 46分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 READY MADE x DENIM TEARS HOODIE パーカー



カラー：グレー



サイズ : M

着丈66身幅69肩幅67袖丈60

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



タグ付きます。



室内での試着のみです。

人気商品なので早い者勝ちでお願いします。

即購入可能です。



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レディーメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ READY

MADE

x

DENIM

TEARS

HOODIE

パーカー