『converse tokyo ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 07分に出品され03月12日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の9月に大阪のコンバーストウキョウで購入しました



一度短時間のみ使用しました



ショルダー部分は5段階で長さ調節が可能です

裏地にはそれぞれポイントカラーを仕込んであり、シルバーの裏地にはネイビーが使用されています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コンバーストウキョウ

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