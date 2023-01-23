『美品 シャネルミニショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 50分に出品され04月01日 23時 50分に終了予定です。即決価格は183,080円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古シャネルミニショルダーバッグ



横浜高島屋のブティック購入

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 美品 シャネルミニショルダーバッグ