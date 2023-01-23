『SHIRO☆様 専用 ビカクシダセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 07時 00分に出品され04月10日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIRO☆様 専用ページに変更致します！



お待たせ致しました！

OMGポット苗 写真追加致しましたのでご確認よろしくお願いしますm(__)m



胞子培養株でポットサイズ60です！



ビカクシダ フーンシキの板付けです！

胞子培養株です。

板のサイズは約17×12センチです。



成長点綺麗です！

貯水葉も出てきており安定感あります！



画像7 参考です。

小さいうちは少し地味ですが大きく育つと胞子がついて葉先がくるんとしてきてとても可愛いです！



比較的丈夫で育てやすいと思います！



＊クロネコヤマトで発送予定です。

発送から到着までのおおよそのお時間ですが

北東北〜関西までは翌日

北海道、中国、四国、九州、沖縄辺りは翌々日頃の到着予定となります。

(混雑状況によって遅延する事もあると思います)



＊ 送料の関係上、北海道、九州、沖縄への発送はらくらくメルカリ便に変更させて頂く事もございます。



＊ クロネコヤマトの宅急便は匿名発送ができませんので、もし匿名がご希望でしたら追加料金なしでらくらくメルカリ便に変更も可能です！

購入前にコメント下さい。

購入後だと匿名になりません。



＊ 受け取り日時ご希望ありましたら取り引きの際にお申し付け下さい。



＊ 値引きにつきまして、出品してまだ間もないものは基本対応できませんのでご了承下さい。



＊お取引する上でご確認下さいませ＊



○ペット(犬猫鳥)を飼っています。

可能な限りペットの毛など入らないようにしておりますが混入する事もあります。

気になる方はお控え下さい。



○出来る限り丁寧な梱包を目指しますが、輸送中の葉折れ、枯れ、土のこぼれなどは責任を負いかねますのでご了承下さいませm(._.)m



○水やりなどは屋外で行いますので、中に虫が潜んでいる可能性がございます。



○植物ですので、日々変化いたします。出品写真が最新でない場合がございますのでご了承くださいませ。



○趣味の範囲内の栽培品のため、その他完璧をお求めの方はご購入をお控え下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>ビカクシダ 商品の状態: やや傷や汚れあり