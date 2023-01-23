『アンドロミオ andromeo ロリータ ロリィタ 赤 チェック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 19時 51分に出品され03月18日 19時 51分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンドロミオの赤チェックワンピースです♡





ボタンで袖を取り外し出来き、半袖にも長袖にもなります。

タグ付き、試着のみの美品です。

私には似合わなかった為どなたかにお譲りできましたら。







チェックの豪華絢爛ヨーク Victorian ワンピ





ロリータ

ロリィタ

ワンピース

赤 チェック

タータンチェック

タータン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンジェリックプリティ

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レディース

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