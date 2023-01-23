『コムデギャルソン シャツ ブラック ユニオンジャック シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 58分に出品され03月10日 01時 58分に終了予定です。即決価格は17,492円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Comme des Garcons Shirtsの背面がユニオンジャックの切り返しデザインになったシャツです。当時5万以上したと思います。



背面は手の込んだデザインになっています。





【デザイン】

このシャツは、前面がシンプルなブラックで、背面にはユニオンジャックの大胆なデザインが施されています。



【素材】

チェック柄と無地のコンビネーションが特徴で、スタイリッシュな印象を与えます。



フランス製です。



XSですが、日本のXSよりは大きいと思います！



あくまで古着（中古品）なので気になる方はご遠慮ください







- 色: ブラック

- デザイン: 長袖シャツ

- 背面柄: ユニオンジャック

- 素材: チェック柄と無地のコンビネーション



ご覧いただきありがとうございます。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソンシャツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソン

シャツ

ブラック

ユニオンジャック

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