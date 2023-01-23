『オランダ トラックジャケット サッカージャージ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 18時 34分に出品され05月09日 18時 34分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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写真はすべてスマホで撮影の実物になります！



季節感 春秋冬





詳しくは画像を参考にご確認ください



ご使用のスマホ、モニター等により色味が変化する場合がありますのでご了承ください







（商品によっては表記ではなく実寸のサイズを記載させていただく場合があります）



状態



こちらで扱っております製品はused品になります、使用感、毛玉などがある場合がありますので古着にご理解のある方のみご購入いただけるようよろしくお願い致します！



右のポケットのチャックが損傷しております。











カラー···オレンジ



肩幅···46cm

身幅···53cm

袖丈···61cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ オランダ トラックジャケット サッカージャージ