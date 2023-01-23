『JULIUS1 レディース時計 韓国【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 21時 16分に出品され03月31日 21時 16分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このJULIUS JA-1071は、エレガントなイエローの文字盤とゴールドのケースが特徴のレディースウォッチです。シンプルでありながら、洗練されたデザインが魅力です。



【素材】

レザー製のバンドは、快適な着用感を提供し、長時間の使用にも耐えられます。高品質な素材が使用されています。



【付属品】

オリジナルの箱が付属しており、ギフトにも最適です。



- ブランド: JULIUS1

- モデル番号: JA-1071

- バンド素材: レザー

- 付属品: 箱



撮影方法が悪く暗くなっていますが

画像と同じ商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ JULIUS1

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