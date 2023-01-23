『【新品】ZARA × MAISON SPECIAL ユーティリティ デニムパンツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 35分に出品され03月08日 14時 35分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARA × MAISON SPECIAL

ユーティリティ デニムパンツ

デニムカーゴパンツ

メンズとして購入してます。

でもユニセックス、男女兼用にて履いていただけます！



✨新品です✨



サイズ：L（希少）

公式サイト完売品です☆





素材

82% コットン

18% リヨセル



希少なLサイズです。

公式サイト、店舗共に大人気完売品で、幻のパンツとなります！

履くとめちゃくちゃカッコいいんです。

ポケットの立体感デザイン、上のポケットは長い紐で調節出来ます。

紐を垂らすのもカッコいい！

邪魔ならポケットにしまい込んでも◎

下のポケットは入り口にドローコード

内蔵でシルエット調節も出来ます。



裾はもちろんドローコード付きで、ゴムも入っていますので、裾を擦ることもなく好きな靴やブーツによって調節可能。



ウエストは後ろはゴム仕様で、紐でも調節可能。



多彩な機能面を持ちつつ、デザインのディティールにこだわり抜いた珠玉のパンツ！



ウエスト80〜92

（紐により小さくすることも可能）

総丈109

股上38.5

股下74

ヒップ112

ワタリ幅40

裾幅25〜33



即ご購入OKです✨







リラックスフィットデニムパンツ

ゴムウエストバンド

アジャスタブルインナードローストリング

フロントポケット

バックウェルトポケット

レッグにジッパー付きパッチポケット

ダメージエフェクト

フロントジッパーフライ・ボタン留め



#メゾンスペシャル #MAISONSPECIAL #カーゴパンツ #デニム #カーゴデニム #ワイドパンツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 【新品】ZARA

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