『スナイデル snidel ワンショルダーリボンニットワンピース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 09時 01分に出品され03月06日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用しており、しばらく着ていなかったのでたたみジワありますが状態良いです。

色味はブラウンです。

定価 16940円（税込） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ スナイデル snidel

ワンショルダーリボンニットワンピース