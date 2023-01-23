『未使用●新品●エンポリオアルマーニ●テーラードジャケット●イエローベージュ●38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 59分に出品され03月11日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OKです。早い者勝ち!!

⚠️ご購入にあたっての注意事項

着画、別アングルの写真はご用意できません。着用回数や着用感を聞かれましてもお答えできません。

ブランド品、3000円以上のアパレルに限り、フォローで10％引き✨

2点以上ご購入の場合はおまとめ15%割引させていただきますのでご購入お手続き前にコメントにてお知らせ下さい✨





EMPORIO ARMANIのウール素材シングルボタンサイドベンツテーラードジャケットになります。

ベーシックなカラーのジャケットなので、ビジネスに、デイリーにコーディネートに多用できます。

裾に2本切れ込みのあるサイドベンツデザインなので非常に動きやすいです。

エンポリオアルマーニはラグジュアリーブランド、ジョルジオアルマーニのセカンドラインとなります。

✅百貨店購入品

✧*。ꕤ*.゜✩︎⡱✧*。





●状態

未使用新品の状態で保管しておりました。







⚠️画像に使用したハンガーは付属しませんのでご理解お願いいたします。





⚠️落札後のクレームは対応しかねますので

しっかりとご理解した上でのご購入

お願いいたします。





●サイズ

38

肩幅 約41cm

身幅 約45cm

着丈 約69cm

袖丈 約59cm

素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい。





●素材

表地

ウール100％

裏地

レーヨン100％





●カラー

イエローベージュ

商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございます。





●仕様

内ポケットなし

胸ポケットあり（しつけ糸あり）

フラップポケット×2（しつけ糸あり）

肩パット（取り外し不可）



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エンポリオアルマーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用●新品●エンポリオアルマーニ●テーラードジャケット●イエローベージュ●38