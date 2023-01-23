『MARIA WETSUIT タッパー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 23時 47分に出品され04月16日 23時 47分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入して太ってしまった為なくなく手放します。

外国にいた為、ほとんど使用していないです。







サイズＭ-Bくらいだと思います。





【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインのウェットスーツです。フロントジッパーが特徴で、着脱が容易です。



【素材】

高品質なスパンデックス素材を使用しており、伸縮性が高く、体にフィットします。快適な着心地を提供します。



【用途】

サーフィンやボディボードなどのマリンスポーツに最適です。耐久性があり、長時間の使用にも耐えられます。



- 色: ネイビー

- 素材: スパンデックス

- ファスナー: フロントジッパー

- ブランド: MARIA

- モデル名: MARIA WETSUIT



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし