『Louis Vuitton モノグラム トゥルーストワレット28【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 23時 51分に出品され03月04日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Louis Vuitton モノグラム トゥルーストワレット28



状態は写真でご判断いただければ幸いです。

ファスナー破れや内部べたつきなどなく比較的綺麗な状態で。



サイズ

縦：約28㎝

横：約17㎝

マチ：約8㎝



付属品はありません。



カラー...ブラウン

モデル名...トゥルーストワレット

柄...モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton モノグラム トゥルーストワレット28