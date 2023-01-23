『☆ IL BISONTE☆ バッグ グリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 47分に出品され03月11日 00時 47分に終了予定です。即決価格は7,059円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イルビゾンテのバッグです♪



少々角スレ、多少内側にシミや汚れがございます。



【実寸】底幅35×高さ26×マチ2×バッグ口35 ショルダー81-130最長

【色】グリーン

【詳細】内ポケット×（ファスナーポケット×）、外ポケット×、バック口ファスナー開閉





#イルビゾンテ

#AILUの服

#バッグ

#6441207



カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

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グリーン