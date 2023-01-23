『古着 00s apple 長袖 ヴィンテージTシャツ 黒 激レア 入手困難【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 06時 18分に出品され05月04日 06時 18分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2000年代製 Apple ヴィンテージ長袖Tシャツ ロングスリーブ ブラック

Lサイズ、着丈73 袖丈63 肩幅54 身幅54.5



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世界的な有名企業 AppleのヴィンテージTシャツです。

更により希少性の高い長袖Tシャツです。

フロントプリントはお馴染みのリンゴのロゴマークが入っており、バックプリントは2001年に発売されたPowerBook G4のプロモーションのメッセージが入っております。

製品と同様にシンプルで洗練されたデザインのTシャツで使い勝手も抜群な1着かと思います。



HANESボディで程よいフェードありますが、傷や汚れはございません。



他にもヴィンテージTシャツ等の商品を多数出品しております。

興味のある方は是非こちらからご覧ください。

→ #ちかやす古着



□キーワード

・ヴィンテージ、vintage

・企業、会社、company

・ロングスリーブ、ロンT

・両面プリント



■ブランド

ヘインズ

HANES



■素材

コットン



■状態

多少の使用感・フェード等ございます。

目立つ程の傷や汚れ等はございません。

写真にてご確認をお願い致します。

古着になりますので、ご理解ある方のみお願い致します。



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価格交渉は対応いたしますが、希望価格を記載の上、コメント欄でお願いいたします。

大幅なお値引きはしませんので、現実的な価格にてお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラボラトリーベルベルジンアール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

00s

apple

長袖

ヴィンテージTシャツ

黒

激レア

入手困難