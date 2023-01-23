『サンワサプライ Bluetoothヘッドセット MM-BTSH55BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 59分に出品され03月07日 19時 59分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品について

Bluetooth Ver5.0

伝送方式GFSK

通信距離 /最大10m

電源 /内蔵型リチウムポリマーバッテリー

充電時間/1.5時間

連続使用時間 /音楽再生15時間、通話10時間、

充電コネクタ/micro USB.クレードル用充電端子



スペック：【インターフェース】Bluetooth 5.0【重量】約158g【形状】オーバーヘッド【他】両耳【連続待受時間】約100時間【連続通話時間】約10時間

その他···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンワサプライ／サンワダイレクト