『プリティーグリーン オアシス ユニオンジャック パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 33分に出品され03月21日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 プリティーグリーンのユニオンジャック柄のパーカーです。

サイズは3で日本サイズのM相当になります。

タグは付いてませんが、購入後にクローゼットに入れたままで、未使用品です。

未使用品なので気持ち良く着用できます。



個人保管品です、ご理解の上ご購入ください。

苦情や返品は受け付けておりません。

なるべく早く発送致しますので、商品到着後に

受け取り評価を速やかにできる方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プリティーグリーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ プリティーグリーン オアシス ユニオンジャック パーカー