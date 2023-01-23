『HOUSTON PCU LEVEL7 TYPE-2 （モンスターパーカー）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 10分に出品され03月06日 15時 10分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンスターパーカー



WOODLAND CAMO



M丈105.5cm幅70cm 袖60.5cm肩幅61cm



【高い保温性】

このジャケットは、100%ポリエステルの中綿を使用しており、優れた保温性を提供します。寒い季節に最適です。



【耐久性のある素材】

シェルは100%ナイロンで作られており、耐久性が高く、長持ちします。アウトドア活動にも適しています。



【機能的なデザイン】

迷彩柄のデザインは、スタイルだけでなく、実用性も兼ね備えています。フードを収納でき前面のポケットが便利です。



- サイズ: M

- 素材: シェル: 100% ナイロン, 中綿: 100% ポリエステル, 裏地: 100% ポリエステル

- モデル: PCU Level 7 Jacket Type 2

- デザイン: 迷彩柄

- フード: 収納可能

- ポケット: 前面に2つのポケット



サイズ



M丈105.5cm幅70cm 袖60.5cm肩幅61cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HOUSTON

PCU

LEVEL7

TYPE-2

（モンスターパーカー）