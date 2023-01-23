『US限定 XL ノースフェイス ヘビーウェイト 1/4ジップ スウェット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 05分に出品され03月14日 13時 05分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ザ・ノースフェイス ヘビーウェイト 1/4ジップ スウェット

THE NORTH FACE MENS HEAVYWEIGHT 1/4 ZIP /aa54

カラー：TNF BLACK / TNF WHT (ブラック)

サイズ表示：USサイズ XL (日本サイズ 2XL相当) RELAXED FIT

実寸：肩幅約64cm・身幅約70cm・着丈約74.5cm・袖丈約62cm

素材：SHELL A 75%COTTON 25％POLYESTER

生産国：MEXICO

状態：新品未使用



左胸にハーフドームロゴが刺繍でデザインされたヘビーウェイトで丈夫な1/4ジップスウェットです。

アウトドアにもタウンユースにも活躍が広がります。

裏起毛で腹部にジップポケットが付属しています。

希少な日本未発売のUSモデルです。



アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

＊ 値下げは不可となります。



#日本未発売

#海外限定

#USAモデル

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#ザ・ノースフェイス

#アウトドア

#大きいサイズ

サイズ...XL(LL)

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ US限定

XL

ノースフェイス

ヘビーウェイト

1/4ジップ

スウェット

黒