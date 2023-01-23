『00s STUSSY military nylon jacket【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 21時 22分に出品され04月13日 21時 22分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】



2000年台のストゥーシーのナイロンジャケット



このタグのストゥーシーはミリタリーライクなデザインが多く、

ミニマムなデザインでコーディネートを選ばない1着です



リップストップのような加工が施されているのも◎



裏地はコットンが貼られているので着心地も良いです



【商品情報】



■ブランド



ストゥーシー



■商品名



ナイロンジャケット





■色柄



オリーブ





■表記サイズ



S.M

日本人のLぐらいのサイズで考えていただいて大丈夫です





■平置き実寸サイズ(単位:cm)



着丈: 65

袖丈: 65

肩幅: 53

身幅: 55



■素材



表地 ナイロン100％







裏地 ポリエステル65%

コットン35%





<状態>





★★★☆☆ 使用感はあるが比較的良好な状態





★★★★★ デッドストックもしくは新品

★★★★☆ 使用感や目立つダメージ等が無い美品

★★★☆☆ 使用感はあるが比較的良好な状態

★★☆☆☆ 着用に問題は無いが目立つダメージ有り

★☆☆☆☆ 大きく目立つダメージや破れ、シミ有り

※当店での基準にて表記させて頂いております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

STUSSY

military

nylon

jacket