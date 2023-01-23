『TITTY&CO. ボアライトニングダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 09分に出品され03月18日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TITTY&CO.ボアライトニングダウン



内側がボア素材、外側がシンプルなダウン仕様



サイズ FREE

カラー ホワイト



身幅 58

肩幅 56

着丈 50

袖丈 55





新品未使用 タグ付きになります。

間違えて2つ購入してしまったので開封していません。

キャンセル 返品 × 神経質な方はご遠慮ください。



#TITTY&CO. #アウター #ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TITTY&CO.

ボアライトニングダウン