『【カシミヤ混×大きいサイズ】ウールロングチェスターコート 日本製 キャメル XL【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 16時 42分に出品され04月23日 16時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品説明★

こちらの商品はAlan Flusserのメンズウールロングシングルチェスターコートです





シングルチェスターコート マキシ丈 ロング丈

チェスターコート ロングコート ウールマーク

ビッグシルエット オーバーサイズ ウールコート

希少 ウール レア 希少 人気 高級感 無地 予備ボタン

ロング丈 ビジネス フォーマル カジュアル

秋冬 AW メンズ ウール 大きいサイズ 羊毛

カシミヤ混 ウールカシミヤ 肩パッド無し 予備布



日本製 made in JAPAN





★カラー★

キャメル





★サイズ★

コート LL (175〜185)

肩幅 52

身幅 59

袖丈 63.5

着丈 92

総丈 96

※個人寸法という事をご了承下さい。





★素材★

ウール72% カシミヤ18% ナイロン10%





★状態★

目立った傷、汚れ等はございませんが、あく

まで中古品に理解のある方のご購入よろしく

お願いします。



※ペット、喫煙者無しです。



即日発送を心掛けております。



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ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。 #256 1118 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【カシミヤ混×大きいサイズ】ウールロングチェスターコート

日本製

キャメル

XL