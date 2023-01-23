『【着物と帯 時流】K24626◆正絹 小紋◆総絞り 美品 裄65丈152【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 15分に出品され04月02日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
美品 絽 付け下げ 絽袋セット うさぎ柄
¥ 10500
❣3点半額セール❣#512 正絹 紬 付下げ【リユース着物】#リーリ
¥ 11100
新潟県小千谷ちぢみ麻着物リメイク用
¥ 10920
淡い黄色の着物 正絹
¥ 9750
専用 予約 振袖 長襦袢 刺繍半衿 オーダー仕立て ビューティフルジャパン
¥ 153360
【和】15322o 九寸名古屋帯 博多織 六通柄 菱にけん玉と駒文様 着物
¥ 8424
日本製 洗える着物 東レシルック プレタ小紋 袷 薄緑 Mサイズ 新品 未使用
¥ 10075
手織り 大島紬 付け下げ 証紙あり 車輪模様 着物 034w
¥ 9360
新品 草履 バッグ セット Mサイズ フォーマル系 シルバー 日本製 ブランド
¥ 11900
訪問着 フルセット しつけ糸付き 未使用1 2
¥ 10920
訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 着物 着物玄人さんに G5
¥ 12402
［ 東レシルック］小紋 袷 ポリエステル シルラック加工 草花 老緑 さんび荒川
¥ 10303
レース着物 152cm〜162cm
¥ 7800
美品 正絹 トール・ワイドサイズ 小紋 着物 A-974
¥ 11500
付下げ すすき模様 暈しにたたき染め 着物 正絹 紋なし 広衿 RK-2446
¥ 8424
和装用バッグと草履セット 成人式 振袖 着物 和装小物 訪問着 卒業式
¥ 11500
正絹 宮平初子作古代琉球織 名古屋帯 ベージュ系 草木染
¥ 112000
KK485 大島紬 9枚 証紙 着物まとめ売り 着用 リメイク 大量セット
¥ 8112
落札価格8346円
943 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！