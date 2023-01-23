『【着物と帯 時流】K24626◆正絹 小紋◆総絞り 美品 裄65丈152【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 15分に出品され04月02日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆状態…リサイクル 美品

◆サイズ…身丈 約152㎝ 裄 約65㎝

袖丈 約45㎝ 袖幅 約33㎝

前幅 約25㎝ 後幅 約28㎝

◆適応身長…147㎝〜157㎝の方へ

◆素材…正絹

◆衿…広衿

◆紋…なし

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…旅行やショッピング、お食事などカジュアルなシーンに



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#時流の小紋身丈155㎝〜16.㎝ ←同サイズの他の小紋はこちら



#時流K24626



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身丈(肩山から)···150〜154cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【着物と帯

時流】K24626◆正絹

小紋◆総絞り

美品

裄65丈152