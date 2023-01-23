『【美品】ジャーナルスタンダード メルトンピーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 03分に出品され03月04日 01時 03分に終了予定です。即決価格は9,625円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※値下げしました。



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ジャーナルスタンダード フェデリティ別注

メルトンピーコート



サイズL ネイビー



昨年購入したのですが、サイズ感が合わずほぼ未着用の状態です。付属品は写真のとおりです。

ほぼ未着用ですので、状態は良好ですが、あくまで中古品にはなりますので神経質な方はご遠慮ください。



●FIDELITY への別注品

こちらはフィデリティにジャーナルスタンダードが別注したピーコートです。

Made in USAのハイセンスピーコートになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ジャーナルスタンダード メルトンピーコート