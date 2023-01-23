『有田焼 深川製磁 山口昇然 宮内庁御用達 染付楼閣紋耳付花瓶 花瓶 花生け 花器【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 30分に出品され03月25日 22時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■深川製磁について

明治２７年、佐賀県西松浦郡有田町にて、陶磁器の製造・販売をする会社として創業された。



創業者は「深川忠次」

香蘭社を大きく再興させた八代目深川栄左ヱ門の次男である。



有田の窯元として初めて陶磁器の輸出をする。

イギリスを拠点に、ロンドン、パリ、ハンブルク、ブリュッセル、ミラノへの輸出に力を注ぎ、陶磁器輸出の振興を図った。



明治４３年、宮内庁御用達を拝命。

大正５年より、海軍指定工場となり、船舶用食器等を納入。



深川製磁の特徴は、透きとおるような白磁と、染付の発色にある。

特に染付の琉璃色は、「深川ブルー」と称され、ヨーロッパで絶大な人気を誇る。



日本の陶磁器技術と、富士山を始めとする日本らしい意匠。

欧州をはじめ、世界を意識した美意識。

それらが一つになり、最高の陶磁器が今も生まれ続けている



種類...磁器

焼き物...伊万里焼・有田焼 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フカガワセイジ