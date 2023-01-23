『有田焼 深川製磁 山口昇然 宮内庁御用達 染付楼閣紋耳付花瓶 花瓶 花生け 花器【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 30分に出品され03月25日 22時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フカガワセイジ
平安 蔵六 塗金銅立鼓式花器 共箱
¥ 9750
成化年製 古伊万里 染付蕎麦猪口 総柄蛸唐草文 輪花 江戸時代骨董 松竹梅 豆皿
¥ 9360
685.山石 額入六角鉢 盆栽鉢 植木鉢 6.7*7.5*4.9cm
¥ 9360
【ぐい呑・盃】備前焼 人間国宝 山本陶秀 火襷 酒器・お猪口 R0944 ダU2
¥ 17043
《R》黒塗 蒔絵付 煮物椀5客 雑煮椀 木製漆器 木箱 241125え7
¥ 12500
茶釜 萬代屋釜 釜師 人間国宝 高橋敬典
¥ 16720
古伊万里 伊万里 江戸 中期 後期 板目文 丸文 牡丹 渦福 5寸皿
¥ 7098
【茶道具】和田美之助 太鼓胴 唐銅蓋置（共箱）
¥ 7799
中国 黄泥竹型筆入 在銘 送料込み1117
¥ 15400
【バカラ】 ミッフィー コラボ 【正規品】
¥ 11050
伊賀焼 森里香山作 窯変 高約23.1cm壺 大壺 花入 オブジェ 定価26万円
¥ 13000
黒色 茶碗 丸型 茶道具
¥ 9360
❤️値下げ 英国アンティーク 純銀ナイフセット
¥ 8190
純銀 盃 178g
¥ 14260
【太明成化年製 染付大皿 リスにブドウ図】骨董 アンティーク インテリア
¥ 22218
七々子塗 津軽塗 一段重 希少
¥ 7098
純銀製 老松に鶴亀 加藤雲山作 置物
¥ 9750
2020 アメリカイーグル銀貨1オンス4枚セット
¥ 15600
落札価格11000円
268 入札履歴
終了
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