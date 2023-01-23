『Win11 オフィス2021 i3 5005U 8GB 新品SSD256GB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 19時 11分に出品され03月11日 19時 11分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|バイオ
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落札価格11570円
282 入札履歴
終了
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