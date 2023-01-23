『Win11 オフィス2021 i3 5005U 8GB 新品SSD256GB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 19時 11分に出品され03月11日 19時 11分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨自己紹介欄に古物商番号&免責事項を載せています✨



✨即購入大歓迎！✨

✨精密機械を15年以上扱っているプロが整備＆清掃しました✨

✨初期設定済み！即使えます！✨



⭕️Microsoft Office 2021 インストール済み！⭕️

⭕️Word Excel PowerPoint 使えます！⭕️

⭕️正規品 永続版！⭕️



⭐導入したソフト＆アイコン⭐

生成AI(Copilot)

連絡(ライン)

ブラウザ(Chrome)

Web会議(ズーム スカイプ)

音楽再生(iTunes)

動画編集(Clipchamp)

Office(マイクロソフト オフィス 2021)

DVD&動画再生(Leawo Player)

圧縮&解凍(Lhaplusと7-Zip)

年賀状(みんなの筆王)

ウイルス対策(Windows Defender)

ネットに繋げれば、地デジ見れます！



⭐スペック⭐

型番:VAIO VJC151C11N

CPU:Intel Core i3 5005U

RAM:8GB

SSD:256GB ☆新品☆☆Micron製☆

OS:Windows11 Home ☆24H2☆

DVDドライブ(読み書き)、有線LAN、無線LAN、USB3.0x2、USB2.0x2、Bluetooth、カードリーダー、HDMI、テンキー、高画質Webカメラ、高音質スピーカー、15.6インチ LED液晶、



⭐状態など⭐

☆5段階中3☆

使用感少ないパソコンです！

凹み&割れ無し！！



⭐ポイント⭐

AIソフトをインストールしました！最先端の機能を体験可能です！

沢山ソフトを起動してもサクサク動作！

起動、シャットダウン、インストールなど爆速！

大容量SSDで、音楽や動画など大量保存可能！

グラフィックチップ搭載！動画編集や3Dゲームなど遊べました！

◎テザリング可能！◎



⭐付属品⭐

純正ACアダプタ、



⭐その他⭐

バッテリー〇(100%で残り8時間41分の表示)

DVDドライブ〇

スピーカー〇

イヤホンジャック〇

カメラ〇

カードリーダー〇

文字消え無し

裏のゴム足全て有ります

ネジ全て有ります



9824 11 1 ホ無し ※aaggjjii 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バイオ